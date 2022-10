Milan, da dove ripartire dopo il ko col Chelsea

Ecco da dove deve ripartire la squadra di Pioli dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Chelsea

La sconfitta in Milan-Chelsea è pesante soprattutto in relazione alle aspettative che c’erano a San Siro, dopo il più che brillante 2-0 sulla Juve in campionato. La domanda che adesso si fanno un po’ tutti è quanto il passo falso con i londinesi – in aggiunta a quello dell’andata – abbia a che fare col peso dell’episodio determinante (rigore ed espulsione di Tomori) o se ci sia un limite europeo, in controtendenza alla tradizione rossonera. La qualificazione è ancora più che possibile. Sarà importante ripartire da 3 considerazioni-episodi visti nella gara di ieri sera.

1 – LUCIDITA’. Fino a quando la situazione è stata in equilibrio si è visto un Milan che ha fatto la partita, non ha giocato sull’errore altrui, si è anche esaltato nei duelli. Ma non ha creato vere occasioni e ha perso la lucidità in occasione del rigore, al di là della portata

del contatto

2 – CONCRETEZZA. Forse Diaz andava tenuto in campo, vedendo come ha creato per Giroud la reale possibilità di riaprire la partita. In ogni caso, quando maturano certe occasioni, non si possono buttare al vento. Da mandare a memoria per le prossime gare dove magari si penserà che sarà più facile costruirle.

3 – SERENITA’. Comprensibile il nervosismo in una gara come Milan-Chelsea con minuti e minuti a rincorrere gli avversari con un uomo in meno. Meno andare a caccia di cartellini nel finale, quasi a regolare i conti con l’arbitro. La serenità a gara ormai compromessa è un valore da acquisire per non portarsi dietro scorie nelle gare successive.