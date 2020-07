Milan, derby di mercato con l’Inter per Tonali e Rangnick vuole anche Schick

Ralf Rangnick vuole riportare il Milan ai fasti di un tempo e per questo sta già puntando alcuni pezzi pregiati sul mercato

La Gazzetta dello Sport analizza il magic moment del Milan che in rapida successione ha battuto la Lazio all’Olimpico e la Juventus a San Siro. Gli ultimi risultati sono conseguenza del lavoro sul campo e di un patto di spogliatoio: «Lavorare con disponibilità e chiudere senza rimpianti». Un motto sottoscritto da tutta la squadra, un imperativo più che un semplice spot. Pioli ne è stato primo portavoce, i giocatori lo hanno seguito: lavorare con professionalità e disponibilità massime con l’obiettivo di dare il meglio fino alla fine, azzerando possibili rimpianti. Ibra è stato fondamentale per certificare il patto, ma è l’allenatore il primo responsabile del gruppo.

Il Milan si sta anche muovendo sul mercato sotto suggerimento di Rangnick. E una delle prime mosse ha come obiettivo Sandro Tonali, da mesi ormai nelle mani dell’Inter, con gli immancabili inserimenti della Juve. Peccato, però, che i nerazzurri ancora non abbiano formalizzato l’offerta al Brescia. Si parla di un prezzo di 30 milioni ma sinora non c’è stata alcuna stretta di mano. Ecco perché l’inserimento di Ivan Gazidis va preso nella dovuta considerazione. Proprio in queste ore l’a.d. milanista, con l’apporto di Paolo Maldini (era stato lui ad avviare i contatti) ha iscritto la sua società alla rincorsa per il centrocampista. Certo non c’è stato il sorpasso, evidentemente in questo momento Tonali resta più nerazzurro che rossonero, considerati anche gli ottimi rapporti fra la dirigenza interista e il manager del giocatore, l’avvocato Beppe Bozzo. In ogni caso questo passaggio va preso sul serio. Se l’Inter non si affretta a muoversi, ci sono gli spazi perché i cugini possano giocarsi la loro partita.

Ma l’offensiva di Rangnick non si ferma qui. Il manager tedesco vuole portare a Milano Patrick Schick e Milot Rashica, centrocampista offensivo del Werder Brema. Sono giocatori di prospettiva, rodati in Bundesliga. Per l’attaccante ceco il Milan prova ad inserirsi con un’offerta da 20 milioni in su. Guarda caso anche in quest’occasione si parte al ribasso, senza offerte faraoniche visto che il budget a disposizione di Rangnick sarà di 75 milioni più metà degli introiti derivanti dalle vendite. a. Per quel che riguarda Rashica occorrono 20 milioni di euro, quelli della clausola concordata con il Werder Brema.