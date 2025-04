Milan, Desailly boccia Joao Felix: «La tecnica non gli manca, ma il carattere... Ha bisogno di una squadra come quella»

Le parole di Marcel Desailly su Joao Felix: «Fatica a trovare la sua dimensione, ma non per colpa del suo talento»

Joao Felix è ancora alla ricerca di stabilità. Dopo quattro trasferimenti in due anni, il portoghese, oggi al Milan, non ha ancora trovato una squadra capace di valorizzarlo davvero. A parlarne con parole nette è stato Marcel Desailly, ex difensore di Chelsea e dei rossoneri, nonché campione del mondo con la Francia nel 1998, che ha messo in dubbio non tanto le qualità tecniche del giocatore, quanto la sua tenuta mentale e caratteriale. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

UN TALENTO NON ANCORA SBLOCCATO – «É un giocatore di grande talento. Ma non ha ancora trovato la sua dimensione. È stato al Chelsea, all’Atletico Madrid e ora al Milan, ma non ha mai veramente lasciato il segno».

UN CONSIGLIO PER IL FUTURO – «A questo punto della carriera, ha bisogno di una squadra con una filosofia chiara. Un progetto in cui possa essere inserito e finalmente esprimere tutto il suo potenziale, cosa che finora non abbiamo visto. Se devo fare un nome, suggerirei il Paris Saint-Germain».

IL VERO PROBLEMA – «A Joao Felix non manca la tecnica, ma il carattere. Non è un leader. Non è ciò di cui ha bisogno il Milan in questo momento. I rossoneri hanno bisogno di forza mentale per sbocciare, e anche lui ne trarrebbe beneficio. Ma al momento, non c’è corrispondenza».