Milan, Di Stefano: «Può essere l’estate di Paquetà»

Paquetà punta a riprendersi il Milan, ma non avrà molte occasioni: le parole sul futuro del brasiliano in forza ai rossoneri

Intervenuto a Sky Sport, Peppe Di Stefano ha approfondito la situazione legata a Lucas Paquetà, centrocampista del Milan la cui permanenza a Milano è tuttora incerta.

«Paquetà è un jolly di centrocampo. Ha pagato l’eccesso di disponibilità a giocare ovunque, lo hanno portato a diventare bravo per tutti ma indispensabile per nessuno: tante panchine quest’anno, ogni volta che è stato chiamato in causa non ha dato segnali di riscatto. Dopo la quarantena Lucas si è messo in mostra per intensità e impegno. Avrà più di una chance in questi mesi e saranno dei veri esami per lui. Difficilmente verrà svenduto, ma tutto passerà dalle prestazioni in campo. Le squalifiche di Ibra e Castillejo in Coppa Italia lo spingono verso una maglia da titolare contro la Juventus oltre a ritagliarsi spazio in campionato con le tante partite ravvicinate. Paquetà potrebbe essere la chiave di volta di diversi moduli. Questa potrebbe essere l’estate di Lucas Paquetà dove potrebbe riprendersi il Milan o abbandonarlo».