Milan, Donnarumma: «In rossonero 8 anni fantastici»

Le parole di Gianluigi Donnarumma, che ricorda i suoi anni al Milan: «Ho capito che sarei diventato un campione quando Mihajlovic mi ha chiamato»

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni del podcast Esperimento 36 della sua esperienza al Milan. Ecco le parole dell’attuale portiere del PSG:

«Al Milan ho vissuto otto anni fantastici, ora sono al Psg, una grandissima squadra, un grande club. Sto davvero molto bene qui, ho vinto un campionato e una Coppa di Francia e speriamo in futuro che arrivino altri trofei. Da bambino sognavo di diventare un professionista ma giocavo anche per divertimento. Poi, dopo i 14 anni, ho iniziato a sognare anche di diventare un giocatore importante e ho capito che sarei diventato un campione quando Mihajlovic mi ha chiamato nello spogliatoio per dirmi che avrei giocato titolare il giorno dopo: ho capito che avrei fatto tanta strada, e questo anche grazie a lui».

