Niente Roma questa sera per Gianluigi Donnarumma, positivo al Covid-19. Il messaggio social del giovane portiere del Milan

Gianluigi Donnarumma positivo al coronavirus dopo gli ultimi tamponi effettuati dal Milan. Per il portiere rossonero niente Roma stasera, ecco le sue parole sul profilo personale di Facebook: «Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID-19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate!»

Il giovane portiere prosegue «Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan».