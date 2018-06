Milan, attesa domani la sentenza per la mancata osservanza del Fair Play Finanziario: in arrivo l’esclusione dalle Coppe europee per un anno e una multa di 30 milioni

Domani dovrebbe arrivare la tanto attesa sentenza della Uefa dovuta al mancato rispetto del Fair Play Finanziario da parte del Milan. Come filtra da Sky Sport, il club rossonero verrà punito con l’esclusione di un anno dalle Coppe europee, e non quindi di due anni, come paventato. Inoltre, è in arrivo una multa da 30 milioni: una somma da pagare in due parti, una immediata e l’altra in futuro, strettamente legata alla condotta finanziaria del club. Nello sfondo, la burrascosa vicenda per la cessione societaria e la trattattiva momentaneamente sfumata con Commisso.