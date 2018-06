Milan, il dietrofront di Yonghong Li sull’offerta di Commisso – 26 giugno, ore 23,25

Clamoroso stop nella trattativa per la cessione del Milan. L’attuale patron Yonghong Li, come riportato da Sky Sport, avrebbe cambiato le condizioni per la vendita delle quote societarie dopo l’accordo di massima raggiunto nelle ultime ore. Li, secondo quanto riportato, starebbe pensando di versare entro il prossimo 6 luglio i 32 milioni al fondo Elliot elargiti in prestito per il rifinanziamento del club. Così, potrebbe allungare la sua pemanenza alla guida societaria del Milan fino a ottobre, al fine di creare un’asta per la cessione del club.

Decisive le prossime ore: nella notte italiana potrebbe arrivare la fumata bianca. L’attuale presidente del Milan resterebbe con il 20% delle quote

Sono ore caldissime in casa Milan. Cina e Stati Uniti collegate in una sola notte. Il Milan nelle prossime ore potrebbe passare a Rocco Commisso e diventare così a stelle e strisce. Il proprietario dei Cosmos avrebbe così battuto la concorrenza di Thomas Ricketts, che venerdì sera era uscito allo scoperto con un progetto a medio lungo termine per il club rossonero. Tutto vero. Ma Rocco Commisso, rappresentato dalla banca d’affari Goldman Sachs, era in vantaggio da tempo. Nelle scorse settimane Yonghong Li aveva già rifiutato una sua offerta, ma oggi è orientato a dire sì. Perché questo dietrofront improvviso?

Per due ragioni. In primis, perché Commisso ha deciso di lasciare una quota di minoranza del Milan, intorno al 20%, a Yonghong Li. E questo gli consentirebbe di poter rientrare in futuro dell’investimento fatto. In secondo luogo, perché l’attuale proprietario cinese non vuole lasciare dal 10 luglio il club di via Aldo Rossi a Elliott, ma preferirebbe incassare subito i soldi e sistemare i conti con il fondo americano (ovviamente, grazie all’intervento di Commisso). La partita si potrebbe svolgere, nelle prossime ore appunto, negli uffici di Goldman Sachs a Wall Street. Dopo la cessione, arriverà con ogni probabilità la sentenza della Uefa che escluderà il Milan dalla prossima Europa League. Da vedere se per un anno, se per due oppure se per una stagione più la condizionale. Non ci sarà una multa salata ma piuttosto o limitazioni di rosa oppure l’abbattimento del tetto salariale. L’ultima speranza del Milan è il TAS di Losanna, dove i rossoneri si presenteranno, forse, con una nuova proprietà.