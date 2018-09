Fabinho, che ha giocato con Bakayoko al Monaco, ritiene che il francese ritroverà smalto con la maglia rossonero

In molti tra gli esperti e i tifosi del Milan già contestato l’acquisto di Tiemoué Bakayoko del Chelsea. Il francese è arrivato in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro ma al momento ha giocato appena 32 minuti in Campionato. Il tecnico Gennaro Gattuso sta lavorando per consentirgli di adattarsi il più presto possibile al calcio italiano e secondo quanto afferma l’ex compagno di squadra Fabinho, oggi al Liverpool, l’impegno sarà sicuramente ripagato. Bakayoko e il brasiliano hanno giocato insieme al Monaco vincendo la Ligue 1 nella stagione 2016-2017.

«Non credo che abbia avuto lo spazio giusto. Ho visto alcune gare del Chelsea e mi era sempre sembrato ad un buon livello. Secondo me il Milan ha preso un grande giocatore. Sono certo che lì potrà dimostrare le sue qualità e tornare ad essere quello del Monaco», ha detto Fabinho intervistato da Yahoo. I rossoneri sperano che le parole del terzino alle dipendenze di Jurgen Klopp siano profetiche e nel frattempo affrontano il problema Cutrone. L’attaccante si è infortunato con l’Under 21 ma stando agli ultimi esami medici non sono previste lesioni. Il numero 63 non dovrebbero però partire per la Sardegna per la sfida tra Milan e Cagliari di domenica 16 settembre alle 20:30.