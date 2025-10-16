Milan Fiorentina, rebus a centrocampo: Allegri ha un preferito, ma la scelta passa dai prossimi allenamenti! Le ultimissime

Milan Fiorentina, Allegri studia le alternative a Rabiot: un nome in pole, decisive le prossime sedute. Tutti i dettagli

Altro infortunio per il Milan, già falcidiato durante la sosta per le nazionali. Adrien Rabiot non sarà a disposizione per la sfida contro la Fiorentina di domenica 19 ottobre a San Siro (ore 20.45). Gli esami effettuati oggi, giovedì 16 ottobre, hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo della gamba sinistra, conseguenza del problema al polpaccio rimediato in nazionale. Il centrocampista francese verrà rivalutato tra circa dieci giorni per stabilire i tempi di recupero.

Loftus-Cheek verso la titolarità

L’assenza di Rabiot costringe Massimiliano Allegri a ridisegnare il centrocampo. Tutto porta a un rilancio dal primo minuto di Ruben Loftus-Cheek, che dovrebbe agire da mezz’ala sinistra nel 3-5-2, con Fofana sull’altro lato e Modric in cabina di regia. La fisicità e la capacità di inserimento dell’inglese saranno fondamentali per colmare il vuoto lasciato dal francese, fin qui sempre titolare e punto fermo del nuovo Milan.

I numeri dell’inglese in rossonero

L’ex Chelsea aveva iniziato la stagione da protagonista, schierato titolare contro Cremonese, Lecce e Bologna in campionato e nei primi due turni di Coppa Italia contro Bari e Lecce. Allegri lo aveva persino provato più avanzato, da trequartista. Nelle ultime settimane, però, Loftus-Cheek è scivolato nelle gerarchie, trovando spazio solo a gara in corso contro Udinese, Napoli e Juventus.

Nonostante il calo, resta un dato incoraggiante: il suo primo (e finora unico) gol stagionale è arrivato proprio da titolare, nella seconda giornata di Serie A contro il Lecce. La gara con la Fiorentina diventa così un’occasione cruciale per ritrovare fiducia e rilanciarsi, dimostrando di poter essere molto più di una semplice alternativa.

