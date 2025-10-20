Milan Fiorentina, continuano le polemiche sul rigore. Una situazione all'insegna della rabbia - Calcio News 24

Milan Fiorentina, 2-1 tra polemiche: rimonta rossonera e rabbia viola per il rigore

Il match Milan Fiorentina, andato in scena sotto le luci di San Siro, si è concluso con una vittoria in rimonta per i rossoneri, capaci di imporsi 2-1 grazie a un rigore trasformato da Leao. Un successo che lancia la squadra di Allegri in vetta alla classifica, ma che allo stesso tempo accende un’ondata di polemiche per le decisioni arbitrali.

La Fiorentina, ora ultima in classifica, ha lasciato Milano furiosa, contestando apertamente la direzione di gara dell’arbitro Marinelli, in particolare l’episodio che ha portato al rigore decisivo. Il contatto in area tra Parisi e Gimenez è stato giudicato falloso con l’ausilio del VAR, ma le proteste non si sono fatte attendere.

A guidare la contestazione viola è stato il direttore tecnico Daniele Pradè, che ha parlato senza mezzi termini: «Questo è uno scandalo. È inaccettabile perdere punti così. Marinelli ha sbagliato e il VAR ha peggiorato la situazione. Un contatto del genere non è rigore, se fischiamo questi episodi allora ogni calcio d’angolo diventa un potenziale penalty».

Le dichiarazioni di Pradè, riportate da Tuttosport, hanno infiammato il post-partita di Milan Fiorentina, spostando l’attenzione dai meriti sportivi alle polemiche arbitrali. Secondo il dirigente viola, il Milan non ha bisogno di aiuti per vincere, e la decisione del direttore di gara rischia di compromettere la credibilità del campionato.

Anche l’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, ha sottolineato le difficoltà superate dal suo Milan, privo di uomini chiave come Rabiot e Pulisic. La squadra ha comunque trovato risorse nella profondità della rosa e nella classe di Leao, autore del gol vittoria. Dall’altra parte, però, resta il rammarico della Fiorentina, che aveva interpretato bene la gara prima del discusso episodio.

La sfida Milan Fiorentina si conferma così uno degli snodi più caldi di questa fase di Serie A, sia per i risvolti di classifica che per il clima acceso che si è generato. La direzione arbitrale è ora sotto osservazione, mentre la Fiorentina chiede chiarezza e rispetto, convinta di essere stata penalizzata in un momento cruciale della stagione.

