Milan Furlani: «Siamo in un buon momento, avanti così»

Le parole di Giorgio Furlani all’entrata del pranzo UEFA tra dirigenti prima della sfida di Europa League Milan-Roma

Intercettato dai giornalisti presenti prima del pranzo UEFA, Giorgio Furlani ha parlato così della sfida di Milan-Roma di Europa League di questa sera. Le sue dichiarazioni riportate da Sky:

CARDINALE – «Sono sempre emozionato per le partite in Europa, anche quelle contro le italiane. Gerry ci tiene molto alla squadra. Per le partite importanti quando può esserci, c’è»

MOMENTO– «Ad aprile le partite iniziano ad essere tutte molto importanti. Siamo in un buon momento, speriamo di continuare»

VALUTAZIONI SU PIOLI – «Eeeh, solite domande…»

RENDIMENTO SQUADRA – «Sono tornati quasi tutti dagli infortuni. Abbiamo trovato i meccanismi giusti. Ma queste domande sportive fatele sempre a Zlatan o al Mister»