Milan, la rivelazione di Galeone su Allegri: «Prima di dire sì ai rossoneri ha aspettato quella squadra»

Le parole di Giovanni Galeone sull’arrivo di Massimiliano Allegri: il mentore del tecnico rossonero ha rivelato un retroscena sulla sua decisione

Giovanni Galeone, intervistato dal Messaggero Veneto, ha svelato un curioso retroscena sulla scelta di Allegri prima di firmare col Milan. Il tecnico livornese aveva due opzioni importanti sul tavolo, ma fu una telefonata decisiva a cambiare tutto a favore dei rossoneri. Di seguito le sue parole.

«Penso che Max abbia aspettato fino all’ultimo una chiamata dell’Inter. Aveva un accordo con il Napoli, prima che Conte decidesse di rimanere, ma per quanto ne so io è da sei mesi che Inzaghi si era promesso al club arabo. Strano che Marotta, che aveva avuto Allegri alla Juve, non lo abbia preso. Con tutto il rispetto per Chivu, un club che ha giocato due finali di Champions nelle ultime tre stagioni non può prendere un tecnico con 13 presenze in serie A».