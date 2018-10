Gattuso, fino alla sosta per le Nazionali, cercherà di convincere la dirigenza a proseguire con lui in panchina: il nuovo modulo può aiutarlo

15 gol e 9 assist: è questo il bottino messo a referto dal terzetto composto da Higuain, Suso e Cutrone in questo inizio di stagione. Gattuso li ha buttati, insieme, nella mischia contro la Sampdoria e i risultati sono stati ottimi: hanno tutti segnato, mostrando anche una facile intesa che ha permesso ai rossoneri di essere molto pericolosi in zona offensiva. Ovviamente esistono anche i contro, perché nel 4-4-2 adesso Cutrone è una pedina insostituibile, specie considerano che in panchina non ci sono alternative, quindi se la strada tracciata è quella di un attacco a 2, Gattuso dovrà sperare che Higuain e Cutrone siano sempre al 100 %.

Sulla carta questa nuova disposizione in campo dovrebbe regalare molte gioie al Milan, ma Gattuso non ha salvato con certezza la propria panchina. Già domani contro il Genoa dovrà far risultato per agganciare il treno della Champions, raggiungendo la Lazio in caso di vittoria. Il tecnico rossonero è poi atteso da Udinese, Betis in Europa League, e Juventus: a quel punto, con il campionato fermo per la sosta delle Nazionali, la dirigenza valuterà i risultati ottenuti e sceglierà se proseguire con Gattuso.