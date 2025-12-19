Milan, operazione riuscita alla caviglia per l’attaccante Gimenez! Svelati i tempi di recupero

Milan, operazione riuscita alla caviglia per l’attaccante rossonero Santiago Gimenez! Ecco i suoi tempi di recupero

Il Milan deve fare i conti con una pesante assenza nel reparto offensivo. Come comunicato ufficialmente dal club, Santiago Gimenez – centravanti messicano noto per istinto realizzativo e prestanza fisica – è stato sottoposto ieri a un intervento di pulizia artroscopica alla caviglia destra. L’operazione, eseguita ad Amsterdam dal professor Gino Kerkhoffs con il supporto dello staff medico rossonero, è perfettamente riuscita. Dopo una settimana di convalescenza in Olanda, l’attaccante rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo.

Le parole di Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan per riportare equilibrio e competitività, ha commentato la situazione ai microfoni di SportMediaset poco prima della sfida contro il Napoli. Il tecnico ha confermato l’esito positivo dell’intervento, pur mantenendo prudenza sui tempi di recupero: trattandosi di una procedura minore, il club valuterà il rientro del giocatore in base alla risposta alle prime terapie.

Le strategie di Igli Tare per gennaio

L’assenza di Gimenez apre ora un dossier importante per Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo rossonero. Conosciuto per fiuto nello scouting e gestione attenta del mercato, Tare dovrà stabilire se l’attuale rosa possa reggere l’urto o se sarà necessario intervenire nella sessione invernale. Nel frattempo, il peso dell’attacco ricadrà soprattutto su Rafael Leao, talento cristallino e riferimento tecnico della squadra, e su Christopher Nkunku, chiamato ad aumentare il proprio impatto offensivo.

Il percorso verso il rientro

Mentre il Milan prosegue la sua corsa in campionato, lo staff medico seguirà con attenzione l’evoluzione del recupero di Gimenez. L’obiettivo è riaverlo al massimo della forma nel minor tempo possibile. La coordinazione tra le scelte tecniche di Allegri e la programmazione di Tare sarà decisiva per superare questa fase delicata e mantenere la squadra competitiva su tutti i fronti.

