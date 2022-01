Milan, Giroud: «Maglia numero 9? Non credo nelle superstizioni»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giroud ha parlato a Milan Tv nel post partita di Milan Roma, analizzando la vittoria dei rossoneri. Le sue parole

Oliver Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole:

MAGLIA NUMERO 9 – «Non credo alle superstizioni, ma qualche volta con il Covid e i dolori alla schiena qualche volta l’ho pensato. Era importante vincere, abbiamo cominciato bene. Sono contento per il gol sfortunato per il palo ma Messias ha seguito bene»

GOL – «Ero frustato dopo Empoli, avevo lavorato per la squadra ma non ero riuscito a trovare il gol, ma un attaccante deve stare concentrato, non mollare mai aiutare sempre e oggi sono contento per essere riuscito a dare una mano alla squadra»

