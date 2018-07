Giuntoli potrebbe affiancare Leonardo al Milan come direttore sportivo. L’annuncio ufficiale è atteso il 17 agosto

Nelle settimane febbrili in cui il destino del Milan era ancora nelle mani di Yonghong Li, alla disperata ricerca dei milioni necessari a mantenere la proprietà del club, si era molto parlato di un possibile cambio dell’assetto dirigenziale. In particolare si pensava che il possibile sostituito di Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo sarebbe stato Cristiano Giuntoli, che ricopre attualmente lo stesso ruolo a Napoli. Con l’esonero del manager calabrese, Leonardo è diventato ufficialmente il direttore tecnico rossonero e in molti hanno pensato che l’idea di Giuntoli fosse ormai definitivamente tramontata.

Secondo quanto riportano le nostre fonti, il ds partenopeo potrebbe comunque trasferirsi al Milan anche con Leonardo alla guida del mercato. L’annuncio ufficiale del suo arrivo nel club di via Aldo Rossi potrebbe arrivare il prossimo 17 agosto. Rumors riportano che Giuntoli ha mal digerito le ingerenze del presidente Aurelio De Laurentiis nelle trattative di calciomercato e per questo sarebbe allettato da una nuova esperienza. Il Milan potrebbe quindi creare un team composto da manager di primo livello sulla falsariga del duo juventino Paratici–Marotta.