Milan, ecco Leonardo: «Nessun mercato folle, ma saggio e moderato»

Il Milan presenta il nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva, Leonardo che ha parlato nella conferenza stampa a Casa Milan

Adesso è ufficiale, il Milan ha presentato il suo nuovo direttore tecnico, Leonardo Nascimento de Araújo, che già in passato è stato giocatore, dirigente ed allenatore della società rossonera. La carriera del brasiliano è, difatti, molto legata al Diavolo in cui ha trascorso molti anni ricoprendo diversi ruoli ed oggi è tornato nella veste di dirigente responsabile dell’area tecnico-sportiva. Durante la rituale conferenza stampa di presentazione, Leonardo ha spiegato di essere tornato al Milan perché legato a questo ambiente in cui ha vissuto per 14 anni ed ha accettato la proposta perché: «Ho visto nella società interesse per il calcio, una struttura ampia di gente giovane, capace, che ha voglia di fare. Ho rivisto molte persone che conoscevo, ne è valsa la pena».

Sul calciomercato il nuovo dirigente ha ammesso che quello del Milan non sarà un mercato folle, ma moderato e saggio e sulla trattativa con la Juventus Higuain–Bonucci ha confessato: «Ho incontrato già tante persone oltre ai bianconeri e la situazione è nata da un desiderio dello stesso giocatore e se sarà possibile, cercheremo di chiudere, altrimenti vedremo, deve essere interessante per tutti». Immancabile un commento sul tecnico Gennaro Gattuso: «Sono d’accordo con la società, Elliott ha voluto subito confermare Gattuso, un allenatore che è cresciuto molto con cui vogliamo andare avanti. Conte? Siamo durante il mercato, ovvio che si parli di un grande allenatore senza club»