Il Palmeiras per Gustavo Gomez avrebbe proposto al Milan il prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro

Gustavo Gomez non fa più parte dei progetti futuri del Milan. I rossoneri già da diverso tempo stanno lavorando per trovargli una nuova sistemazione ma fino ad oggi ogni trattativa è fallita. Il paraguayano è stato vicinissimo a vestire la maglia del Boca Juniors a gennaio ma alla fine il club argentino ha mollato la presa sul giocatore. Oggi pare che sia il Palmeiras la squadra più interessata al cartellino del difensore.

Stando a quanto riportano Sportmediaset e Sky Sport, il club brasiliano avrebbe avviato un sondaggio con il Milan per capire quale offerta presentare ai rossoneri. Il Palmeiras sarebbe intenzionato a proporre al club di via Aldo Rossi un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. I “Verdao” vorrebbero chiudere le trattative nel più breve tempo possibile. In Italia anche il Cagliari sarebbe tentato dal difensore sudamericano e nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento della Lazio. Per quanto riguarda gli altri esuberi, il neo direttore sportivo Leonardo ha in agenda nei prossimi giorni un incontro con Giovanni Branchini, agente di Riccardo Montolivo. La carriera al Milan dell’ex viola è ormai agli sgoccioli.