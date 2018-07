Calciomercato Milan, giorni decisivi per il futuro di Gustavo Gomez: cercato dal Boca Juniors, il difensore è finito nel mirino della Lazio di Simone Inzaghi

Può terminare dopo due stagioni l’avventura al Milan di Gustavo Gomez. Il centrale difensivo, prelevato dal Lanus per 6 milioni di euro, non ha convinto a pieno i rossoneri e già a gennaio è stato vicino all’addio. Sulle sue tracce il Boca Juniors, tornato alla carica nelle ultime ore. Ma non solo…

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Gomez è finito nel mirino della Lazio: i biancocelesti, alla ricerca di un’alternativa per il reparto arretrato, hanno avviato i contatti con la dirigenza meneghina e con l’agente del calciatore. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore…