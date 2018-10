Milan, Higuain: quanto nervosismo da parte del Pipita!

Oltre al problema dei risultati, in casa Milan devono fare i conti con il nervosismo di Higuain: l’attaccante riceve pochi palloni giocabili

La partita persa con il Betis ha messo in mostra il nervosismo di Gonzalo Higuain: l’attaccante argentino, sul finire del primo tempo, avrebbe una buona occasione per segnare, ma viene chiuso da Mandi. Il numero 9 rossonero inizialmente chiede un rigore che non c’è e poi si scaglia contro il diretto avversario, rimediando un cartellino giallo. Nel corso dei restanti minuti poi non sono mancati vari segnali di insofferenza: Higuain, infatti, vorrebbe vincere ogni partita, ma si rende conto che il Milan in questo momento non può lottare alla pari con i top team.

Nonostante abbia segnato 6 gol in 9 partite, Higuain al centro dell’attacco si sente solo: anche ieri sera ha toccato pochi palloni, solamente 19 passaggi su 463 del Milan erano diretti a lui. A tutto questo si aggiunge un equivoco tattico, visto che Gattuso lo vorrebbe di più in area di rigore. L’argentino, però, molte volte è costretto scendere a centrocampo per trovare un pallone giocabile, aumentando così il suo senso di solitudine e la sensazione che la squadra di Gattuso non renda al meglio.