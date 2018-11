Dopo il rigore sbagliato e l’espulsione rimediata con la Juventus, Higuain ha ricevuto il suo secondo Tapiro d’Oro da quando è in Italia

Dopo il rigore sbagliato e l’espulsione rimediata contro la Juventus, Higuain ha ricevuto il suo secondo Tapiro d’Oro da quando gioca in Italia. A consegnarlo è stato il solito inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Il servizio andrà in onda nella puntata di questa sera, ma queste sono alcune delle dichiarazioni del Pipita, che è dispiaciuto per quanto accaduto: «Sono una persona con questo carattere, però, sono molto felice di aver ricevuto affetto dai tifosi del Milan, società e compagni. Questo ti rende orgoglioso». In chiusura ha ricordato come anche alla Juventus avesse ricevuto lo stesso Tapiro e poi «ho iniziato a segnare con continuità». I tifosi rossoneri si augurano che anche questa volta i risultati siano gli stessi.