I nuovi arrivati non hanno ancora lasciato il segno, a parte Higuain: la speranza dei tifosi è che non sia stato un altro mercato fallimentare

Nel Milan che proprio non riesce convincere nelle ultime settimane saltano all’occhio gli acquisti estivi: sì perché a parte Higuain, 6 gol in 9 partite, tutti quelli che sono arrivati nell’ultimo mercato non stanno dando il contributo che la dirigenza si aspettava. Il paradosso è quello di Caldara: arrivato come uno dei difensori italiani più promettenti, è stato panchinato da Musacchio. Il centrale italiano, tra l’altro, ha giocato contro il Dudelange: l’unico match finito con la porta rossonera inviolata, una rarità nelle ultime uscite.

Tra quelli che ha deluso di più ci sicuramente Bakayoko: il mediano arrivato dal Chelsea è stato tenuto poco in considerazione da Gattuso, in quanto indietro tatticamente e fisicamente. Con 3,5 milioni di ingaggio, è il terzo in rosa dopo Higuain e Donnarumma, ma le prestazioni non sono certo all’altezza. A lui si aggiungono Laxalt e Castillejo: l’uruguaiano e lo spagnolo, tuttavia, più che per demeriti propri, pagano, rispettivamente le ottime prestazioni di Rodriguez e la scelta di Gattuso di andare sul sicuro con Calhanoglu. La svolta rossonera della stagione, dovrà, per forza, passare dalle giocate dei nuovi arrivi.