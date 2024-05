Cagliari Lecce: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Lecce: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Unipol Domus Arena andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Lecce. Una sfida con il palio punti pesantissimi per la zona salvezza. I rossoblù dovranno rialzarsi dopo l’ultima sconfitta contro il Genoa. Mentre i salentini sono leggermente più tranquilli anche se con una vittoria potrebbero già festeggiare la salvezza. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Luvumbo; Lapadula, Shomurodov. All. Ranieri

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic. All. Gotti

Cagliari-Lecce: orario e dove vederla

Cagliari-Lecce gara delle ore 12:30 della domenica, che proseguirà la trentacinquesima giornata della Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.