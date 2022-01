Milan, due desideri per Ibrahimovic: Mondiale e rinnovo

Ibrahimovic, due desideri espressi per il 2022. E il rinnovo… Cosa si aspetta l’attaccante svedese dall’anno nuovo

Ibrahimovic dopo il capodanno a casa di Abate, ha espresso due desideri per questo 2022. L’attaccante svedese in primis vuole arrivare al Mondiale.

La Svezia dovrà fare gli spareggi a marzo e l’attaccante rossonero vuole assolutamente esserci per portare la sua Nazionale in Qatar. L’altro desiderio per Ibra sarà il rinnovo con il Milan.

CONTINUA SU MILAN NEWS 24