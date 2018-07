Suso ha segnato il primo gol stagionale del Milan nell’amichevole contro il Novara con una punizione imparabile

Il Milan festeggia la possibilità di giocare l’Europa League nella prossima stagione (con grande disappunto della Fiorentina) in virtù del fatto che il TAS ha accolto il ricorso contro la decisione della UEFA di escludere i rossoneri dalle coppe europee per un anno. La squadra guidata da Gennaro Gattuso gioisce anche per la netta vittoria contro il Novara in amichevole per 2 a 0. Il primo gol dei rossoneri arriva su una magia su punizione di Suso, la cui clausola rescissoria è scaduta qualche giorno fa, a cui è seguito il raddoppio di Davide Calabria. Lo spagnolo non sembra intenzionato a voler lasciare il Milan in estate e insacca il pallone senza che il portiere Elia Benedettini faccia un solo passo per bloccare il pallone. I rossoneri ora si preparano a partire per la tournée americana dove affronteranno Manchester United, Tottenham e Barcellona.