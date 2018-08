Il Milan lavora sulle cessioni per ottenere il tesoretto necessario al prossimo colpo per il centrocampo. I primi a partire saranno Kalinic e Bacca

Il Milan è alla ricerca di un grande colpo a centrocampo dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. I rossoneri devono però fare cassa per avere le risorse necessarie ad acquistare un rinforzo di qualità per la mediana. Il primo a lasciare Milanello dovrebbe essere Nikola Kalinic, ormai vicinissimo all’Atletico Madrid. Gli spagnoli sarebbero disposti ad assecondare il club di via Aldo Rossi spendendo 20 milioni di euro per il croato dopo aver già trovato l’accordo con il giocatore. La situazione di Carlos Bacca è invece decisamente più complicata. Il colombiano vuole solo il Villarreal e ha rifiutato qualsiasi altra proposta. Il Sottomarino Giallo ha proposto 8,5 milioni di euro al Milan per il cartellino dell’attaccante ma i rossoneri, che avevano fissato il diritto di riscatto a 18 milioni appena un anno fa, non intendono scendere sotto i 12,5 milioni. Questa settimana dovrebbe essere comunque decisiva per la chiusura delle trattative di Kalinic e Bacca.

Il Milan si prepara a salutare anche Riccardo Montolivo. L’ex compagno di squadra Filippo Inzaghi lo vorrebbe con lui a Bologna. I rossoneri inoltre hanno un problema di abbondanza in porta. Pepe Reina è appena arrivato a Milanello ma Maurizio Sarri avrebbe scelto lui come sostituto di Thibaut Courtois in caso di addio del belga al Chelsea. Per i rossoneri si tratterebbe di una plusvalenza di circa 8 milioni di euro. Non è poi da escludere una possibile cessione di Gigio Donnarumma, cercato nelle scorse settimane dal Liverpool. La presenza in Inghilterra di Mino Raiola, procuratore del giovanissimo portiere, potrebbe essere un indizio in tal senso.

André Silva è stato pagato 38 milioni di euro dal Milan la scorsa estate e sebbene la sua prima stagione in rossonero non sia stata esaltante difficilmente ci sarà una cessione a titolo definitivo. Il giocatore potrebbe lasciare Milano in prestito ma al momento non ci sono vere e proprie trattative in corso. Il procuratore Jorge Mendes avrebbe iniziato i colloqui con il Monaco per trovare una soluzione che accontenti tutti. Restano poi da definire le situazioni Suso, Musacchio, Rodriguez, Locatelli e Borini. Il giovane cresciuto nelle giovanili rossonere è stato vicino al Sassuolo ma la nuova proprietà ne ha bloccato il trasferimento. Borini dovrebbe restare al Milan ma interessa alla Lazio e lo stesso vale per Suso, cercato insistentemente dalla Roma dopo lo scippo di Malcom da parte del Barcellona. Infine, l’argentino e lo svizzero non sono ufficialmente sul mercato ma in caso di offerte congrue potrebbero partire.

Le risorse raccolte da queste possibili cessioni serviranno al dt Leonardo per poter arrivare a Rabiot o a Milinkovic-Savic. Il manager pare si sia già recato a Parigi per parlare con il Paris Saint Germain mentre con la Lazio non sarebbe stata ancora impostata una trattativa vera e propria.