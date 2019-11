Milan, retroscena di mercato riferito a questa estate quando Giampaolo pensò all’acquisto di Dybala

Di acqua sotto i ponti ne è passata dall’estate del 2019 con Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. Eppure il retroscena salta fuori solo oggi.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti i rossoneri erano alla ricerca di un attaccante. Chiesero per primo Quagliarella ma soprattutto per motivi anagrafici l’operazione non decollò mai. L’ex tecnico allora provò a virare su Paulo Dybala, ai tempi messo sul mercato dalla Juventus. Il resto e il presente poi lo conosciamo tutti.