Milan, infortunio Calabria: problemi fisici per il terzino, entra Conti

Infortunio per il Milan: Calabria costretto a lasciare il campo. Ecco le condizioni del terzino rossonero

Anche il Milan è stato costretto ad adoperare una sostituzione nel primo tempo del match di Coppa Italia contro la Lazio. Davide Calabria ha abbandonato il campo a causa di un infortunio. Andrea Conti lo ha rilevato al 40′.

Il terzino è uscito zoppicante dopo aver provato a stringere i denti. Calabria ha lamentato un problema al ginocchio come Milinkovic-Savic, stando all’interpretazione del labiale. Non è chiara l’entità dell’infortunio: servirà il responso dei medici per avere una diagnosi certa.