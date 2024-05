Juventus, le condizioni di Yildiz, Alex Sandro e De Sciglio: le ultime dalla Continassa

Le ultime dalla Continassa per quanto riguarda la situazione infortuni in casa Juventus tra Yildiz, Alex Sandro e De Sciglio

La Juventus si prepara alle ultime partite della stagione, tra cui la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dalla Continassa non arrivano belle notizie dato che Yildiz non ha lavorato in gruppo ed è rimasto in palestra dopo la gastroenterite.

A parte anche Alex Sandro mentre De Sciglio ha riportato un risentimento alla coscia destra. Domani, i bianconeri proseguiranno la preparazione e si allenerà al mattino.