Milan, attesa per il rientro di Rafael Leao: ecco quando ci sarà il verdetto decisivo

Milan, c’è attesa per il rientro di Rafael Leao: ecco quando ci sarà il verdetto decisivo. Le ultimissime sui rossoneri

Martedì 10 settembre 2025 sarà una data cruciale per l’AC Milan. Non solo segnerà il ritorno agli allenamenti a Milanello dopo la breve pausa, ma sarà anche il momento della verità per le condizioni di Rafael Leão, attaccante portoghese classe 1999, tra i giocatori più talentuosi e decisivi della rosa rossonera.

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese e la vittoria esterna sul Lecce, la squadra di Massimiliano Allegri – tecnico toscano noto per la sua capacità di leggere le partite e gestire i momenti chiave – si prepara alla sfida di domenica sera a San Siro contro il Bologna. Un match che rappresenta un’occasione d’oro per conquistare la prima vittoria stagionale in casa e dare continuità ai tre punti ottenuti in Puglia.

Le condizioni di Leão sotto i riflettori

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, l’attenzione mediatica è concentrata quasi interamente sul recupero di Leão. La sua titolarità contro i rossoblù dipenderà dall’esito degli allenamenti di martedì: se l’attaccante tornerà a lavorare regolarmente con il gruppo, la sua presenza dal primo minuto sarà praticamente certa. In caso contrario, Allegri potrebbe optare per un impiego a gara in corso, sfruttando la sua velocità e capacità di saltare l’uomo come arma decisiva nella ripresa.

Il direttore sportivo Igli Tare, ex attaccante e dirigente esperto di mercato, segue da vicino l’evoluzione della situazione, consapevole dell’impatto che il numero 10 può avere sugli equilibri tattici della squadra.

Clima di cauto ottimismo a Milanello

Le indiscrezioni provenienti dal centro sportivo di Carnago parlano di un recupero in linea con la tabella di marcia fissata dallo staff medico. L’obiettivo è averlo pronto per dare quella scintilla di creatività e imprevedibilità che può cambiare il destino di una partita.

Una sfida che vale più di tre punti

Il match contro il Bologna sarà anche un banco di prova per ritrovare la fiducia dei tifosi dopo un avvio di stagione altalenante. Allegri e il suo staff stanno lavorando per trovare la giusta alchimia tra i reparti e valorizzare una rosa ricca di talento. La presenza di Leão, anche solo per uno spezzone, potrebbe rappresentare una spinta morale fondamentale.

Martedì, con il verdetto degli allenamenti, si saprà se il Milan potrà contare sul suo fuoriclasse fin dal primo minuto in una stagione che promette emozioni e grandi obiettivi.