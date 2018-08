Kakà prepara il suo ritorno al Milan e afferma di aver già discusso con Leonardo e Maldini per definire il suo ruolo in società

Nel 2012 l’ex ds del Milan Adriano Galliani parlando del possibile ritorno di Ricardo Kakà in rossonero aveva citato una celebre canzone di Venditti: «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Il fenomeno brasiliano ha poi effettivamente vestito la maglia del club con cui ha vinto numerosi trofei e dopo il suo ritiro dal calcio giocato per lui si prepara un ruolo di dirigente. Kakà è atterrato oggi all’aeroporto di Malpensa e a breve inizierà uno stage per consentirgli di decidere quale figura potrà assumere nell’organigramma rossonero.

«Io sono contentissimo tutte le volte che posso venire qui. – sono le parole del brasiliano riportate da Tuttosport – Ho visto la partita con il Napoli e speriamo che sia una stagione buona per il club. Parlo spesso con Leonardo, perché siamo amici, ma sul ruolo che avrò ancora non abbiamo discusso. Adesso la mia priorità sono i miei figli che vivono in Brasile. Io devo stare insieme a loro, ma con Leo e Paolo mi avvicino ancora di più al Milan. Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio». Il vincitore di un Pallone D’Oro afferma anche di aver parlato con l’allenatore ed ex compagno di squadra Gattuso: «Sono contentissimo che sia lui l’allenatore del Milan. Ha sempre tanta grinta e tanta voglia oltre a una grande mentalità per quel che riguarda il lavoro. Adesso speriamo che i risultati siano dalla sua». Infine, Kakà ha rivelato di aver discusso di un suo ritorno al Milan anche con la precedente gestione di Yonghong Li e che per la prossima sfida tra Milan e Roma si aspetta una vittoria rossonera.