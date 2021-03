Milan, Kalulu: «Vi racconto la mia scelta, poi quando ti parla Maldini…»

Pierre Kalulu racconta cosa lo ha spinto a scegliere il Milan: ecco le dichiarazioni del difensore sui contatti avuti con Maldini

Pierre Kalulu, intervistato da Eurosport, racconta cosa lo ha spinto a scegliere il Milan.

AL MILAN – «Ci sono molte cose che entrano in gioco, è stata la prima scelta da fare nella mia giovane carriera. Tutto è stato fatto in modo abbastanza semplice. Il Milan è stata un’opportunità unica. Nessuno può prevedere cosa sarebbe successo se fossi rimasto a Lione. Forse sarebbe andato tutto bene, forse no. Anche il Milan è stato un salto nell’ignoto. C’era apprensione, ma dietro c’era anche un vero interesse e un vero progetto. Ecco perché ho scelto il Milan».

I CONTATTI CON MALDINI – «Ovviamente, quando ti parla Paolo Maldini… Da giocatore capisci che hai qualcuno di importante davanti a te. Non l’ho visto giocare dal vivo perché ero piccolo, ma ti genera qualcosa di diverso dentro».

