Milan, Kjaer: «Restare qui un sogno, è il club più grande al mondo»

Simon Kjaer ha parlato a Milan Tv del suo rinnovo con il club rossonero, diventato ufficiale fino al 2024

Simon Kjaer ha parlato a Milan Tv raccontando le sue emozioni in rossonero e la sua felicità per il rinnovo. Ecco le sue parole:

EMOZIONI – «Ho detto dall’inizio che sono venuto qua per dare una mano a tutti e la possibilità di rimanere al Milan è un sogno, non c’è altro posto dove vorrei stare. Sto troppo bene qua. Il corso che abbiamo fatto quando sono venuto qua, con il mister con tutti e stato un periodo speciale»

MILAN – «Per me il Milan è il più grande club al mondo, con la storia che ha, con i difensori che hanno giocato qua, per me è un sogno che vivo ogni giorno poi ho prolungato fino al 2024 e voglio vincere qualcosa prima che vada via»

