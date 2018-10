Milan, la reazione dei tifosi dopo il derby: Gattuso ha finito i bonus

L’umore tra i tifosi del Milan è pessimo dopo la sconfitta con l’Inter: questa volta tra i colpevoli spunta anche Rino Gattuso, finora sempre sostenuto

Se gli umori non erano dei migliori al termine del derby perso con l’Inter, due giorni dopo l’aria in casa Milan è forse peggiorata. Ai tifosi, in particolare, non è proprio piaciuto il modo in cui i rossoneri sono scesi in campo: al di là dell’errore di Donnarumma, dei cali di tensione di Musacchio e Romagnoli, quando tutto sembrava far pensare a un pareggio, c’è anche Rino Gattuso al centro delle proteste social dei supporters rossoneri. Se finora l’ex centrocampista del Milan aveva in qualche modo goduto di un bonus, visti i suoi trascorsi e le sue vittorie in maglia rossonera, adesso la sensazione è che i tifosi si stiano stancando di questi risultati altalenanti

Ad esporsi è il capo ultrà della Curva Sud, Luca Lucci, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un duro comunicato contro la squadra: «I derby si giocano, si lotta si combatte si sputa sangue e poi magari si possono anche perdere! Ieri il nulla! Vergognatevi tutti! Da chi scende in campo a chi vi mette in campo a chi permette che tutti voi abbiate questa testa in partite del genere! Non ci sono scuse!!».