L’agente di Suso, Alessandro Lucci, ha incontrato il Chelsea questo martedì. Lo spagnolo piace molto a Sarri

Nei giorni scorsi il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha dichiarato che Suso difficilmente si sarebbe trasferito all’Inter ma questo non vuol dire che lo spagnolo resterà in rossonero. Le cose sono molto cambiate ora che Elliott ha preso le redini della società e l’attaccante è finito nella lista dei possibili partenti avendo un discreto mercato. L’agente di Suso, Alessandro Lucci, è volato questo martedì a Londra per discutere con il Chelsea del futuro di Davide Zappacosta ma durante i colloqui si sarebbe parlato anche dell’ex giocatore del Liverpool.

I Blues stanno per esonerare Antonio Conte e il nuovo allenatore Maurizio Sarri ritiene lo spagnolo ideale per il suo 4-3-3, tanto da averlo espressamente richiesto ad Aurelio De Laurentiis prima di chiudere la sua esperienza al Napoli. Il Milan dal canto suo sembra sarà costretto a cedere uno o più giocatori e l’addio di Suso significherebbe incassare una cifra superiore ai 40 milioni di euro.