Milan Lazio, ecco la posizione dell’AIA: scelta giusta in campo? Bocciato il VAR Di Paolo, mentre su Collu...

Milan Lazio, arriva la versione ufficiale dell’AIA: Collu promosso, richiamo del VAR giudicato errato. I dettagli

Le polemiche nate dopo il finale di Milan-Lazio hanno trovato una risposta ufficiale da parte dell’Associazione Italiana Arbitri. Al centro del dibattito resta l’episodio del presunto tocco di gomito di Pavlovic sul tiro ravvicinato di Romagnoli, che aveva portato a un lungo confronto in campo e al richiamo al monitor da parte del VAR.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’AIA ha promosso la direzione dell’arbitro Collu, giudicata complessivamente positiva, ma ha bocciato l’intervento del VAR Di Paolo. Il richiamo all’On Field Review è stato definito “errato e fuori procedura”, perché il contatto non configurava un chiaro ed evidente errore. In altre parole, Collu non avrebbe dovuto essere invitato a rivedere l’azione.

C’è però un punto critico: la spiegazione fornita dall’arbitro in campo. Collu aveva dichiarato che il braccio di Pavlovic fosse “fuori sagoma” ma che il difensore avesse subito un fallo. Una lettura che, secondo i vertici arbitrali, non è corretta. La ricostruzione ufficiale è chiara: non c’era fallo sul difensore del Milan, non c’era rigore per la Lazio e la decisione giusta sarebbe stata riprendere il gioco con un calcio d’angolo in favore dei biancocelesti.

L’AIA ha definito questa interpretazione una “lettura pulita” dell’episodio, sottolineando come il richiamo al monitor abbia generato confusione e rischiato di condizionare il giudizio finale. Un chiarimento che riaccende il dibattito sull’uso del VAR e sulla necessità di maggiore uniformità nelle decisioni, soprattutto in momenti delicati come quelli vissuti nel recupero di San Siro.

