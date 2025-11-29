Milan-Lazio streaming gratis? Dove vederla in diretta tv

La 13° giornata di Serie A pone di fronte subito ad un big match notevole: tra le partite di oggi, sabato 29 novembre 2025, c’è grande attesa per Milan-Lazio. Da un lato i rossoneri, freschi di vittoria nel derby e che puntano alla vetta della classifica, dall’altro i biancocelesti che arrivano dal 2-0 casalingo contro il Lecce.

Insomma, il calendario della Serie A 2025-26 pone di fronte ad una sfida incerta, assolutamente non scontata. Nelle prossime righe ecco tutte le info su dove vedere Milan-Lazio in streaming e in tv, e tutti i dettagli sulle probabili formazioni.

Milan-Lazio streaming: dove vedere la diretta

DAZN ha lanciato un’offerta molto interessante per i tifosi rossoneri e biancocelesti. Sottoscrivendo il piano DAZN Goal oggi, gli utenti supporter della Lazio potranno vedere in streaming le prossime 2 partite della squadra di Sarri al prezzo di 19,99€ per un mese di utilizzo. Nello specifico, l’abbonamento in questione mette a disposizione le seguenti partite:

Milan-Lazio (13° giornata);

(13° giornata); Lazio-Bologna (14° giornata);

(14° giornata); Torino-Milan (14° giornata).

Per sfruttare questa offerta è sufficiente andare sul sito di DAZN, scorrere la pagina e scegliere il piano mensile DAZN Goal a 19,99€ per un mese. Se non ti sei ancora registrato a DAZN, il sistema ti chiederà di effettuare la registrazione. Altrimenti, dopo aver fatto il login, verrai reindirizzato automaticamente alla pagina di pagamento. Per il pagamento, potrai scegliere tra tre metodi: carta, PayPal o Google Pay.

Potrai disdire l’abbonamento in ogni momento: in ogni caso avrai diritto all’utilizzo della piattaforma fino al 29 dicembre. La cosa bella è che non dovrai impegnarti per un anno: basta investire 19,99€ per un mese e stop, potrai guardare le tre partite senza ulteriori spese. Dunque, non ci sono vincoli nè penali

Il piano DAZN Goal consente di vedere 3 partite a turno di Serie A in co-esclusiva. Nel calendario della piattaforma, tra i 3 match ci sono proprio le partite della Lazio e del Milan: una coincidenza assolutamente da sfruttare per i tifosi biancocelesti e rossoneri. La conferma di questo arriva direttamente da DAZN: guarda questa immagine.

In alternativa ci sono tutti gli altri abbonamenti di DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 39,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Massimiliano Allegri dovrebbe riproporre il collaudato 3-5-2, ma sarà costretto a rinunciare a Pulisic, fermato da un problema muscolare. Al suo posto, accanto a Rafa Leao, si apre un duello tra Nkunku – attualmente in leggero vantaggio – e Loftus-Cheek.

Non è al top nemmeno Saelemaekers, che comunque dovrebbe partire titolare. Sulla corsia mancina, invece, la scelta dovrebbe ricadere su Bartesaghi, preferito a Estupiñán. A trascinare i rossoneri sarà Modric.

Maurizio Sarri in missione a San Siro deve fare i conti con diverse mancanze, soprattutto in mezzo al campo. L’assenza di Cataldi potrebbe spingere il tecnico a inserire Vecino dal primo minuto. Sull’out sinistro è aperto il ballottaggio tra Pellegrini e Tavares.

Davanti, invece, tutto ruota intorno a Dia, probabile riferimento centrale del tridente. Ai suoi lati dovrebbero agire Isaksen e Zaccagni, completando così il reparto offensivo. Buone notizie dall’infermeria: Gila sarà regolarmente in campo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Queste invece le designazioni arbitrali per il match di questa sera: