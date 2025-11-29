Modric Milan, il croato continua a stupire: anche contro la Lazio proverà a trascinare i rossoneri. I dettagli!

Modric Milan, il croato si sta rivelando sempre di più l’arma in più di questa squadra. E contro la Lazio proverà ad essere ancora decisivo

Luka Modric, a 40 anni, non smette di stupire. Il fuoriclasse croato, arrivato al Milan a parametro zero in estate, si è immediatamente imposto come leader tecnico e carismatico della squadra di Massimiliano Allegri. Stasera contro la Lazio, Modric guiderà il centrocampo rossonero alla ricerca di una vittoria che varrebbe la testa della classifica, almeno per una notte, in attesa del big match Roma-Napoli.



La sfida contro i biancocelesti rappresenta un’importante prova di maturità per il Milan, reduce dall’esaltante vittoria nel derby. Allegri ha predicato attenzione e determinazione per evitare cali di tensione dopo un successo così importante. La presenza di Modric in campo è una garanzia in questo senso: il croato, abituato a palcoscenici importanti e a gestire la pressione, saprà dettare i tempi e infondere tranquillità ai compagni.



La Gazzetta dello Sport fa un focus sui numeri di Modric, davvero impressionanti: tredicesima presenza da titolare consecutiva in campionato, oltre mille minuti giocati e un rendimento sempre elevato. La sua intelligenza tattica, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni lo rendono imprescindibile per il gioco di Allegri. Insieme a Rabiot, forma una coppia di centrocampo completa, che abbina qualità e quantità.



Contro la Lazio di Sarri, Modric si troverà di fronte un centrocampo solido e aggressivo, con Guendouzi, Vecino e Basic pronti a pressarlo. Sarà una sfida affascinante, anche per il confronto a distanza con l’ex rivale Pedro.



Per il Milan, la partita contro la Lazio è fondamentale per dare continuità ai risultati positivi ottenuti contro le grandi e per dimostrare di aver imparato la lezione dalle difficoltà incontrate contro le squadre di medio-bassa classifica. La vittoria contro i biancocelesti permetterebbe ai rossoneri di consolidare la propria posizione in alta classifica e di continuare a sognare lo scudetto della seconda stella.