Milan, Leonardo non si accontenta: nel mirino Promes (e Rabiot)

Nonostante gli imminenti acquisti del duo Bakayoko-Castillejo, il Milan non si ferma puntando all’ala dello Spartak Mosca e al centrocampista del PSG

Dopo lo scambio pazzo con la Juventus, il mercato del Milan è infermabile. Vicini gli arrivi di Bakayoko dal Chelsea e di Samu Castillejo dal Villareal, per infoltire la rosa in mediana e sulle fasce. L’acquisto dell’ex Monaco aggiunge peso e centimetri al centrocampo rossonero, quello dell’ex Malaga aggiunge fosforo sulle fasce e duttilità, visto che lo spagnolo nella scorsa stagione ha giocato anche da mezz’ala offensiva nel 4-3-1-2 del sottomarino giallo.

Nonostante questi due identikit, Leonardo vorrebbe un’ala sinistra come alternativa a Calhanoglu e una mezzala di qualità per giocarsi il posto con Bonaventura. I due profili individuati per queste caratteristiche sono quelli di Promes e di Rabiot. Il secondo appare un sogno irrealizzabile, visto che lo vuole mezza Europa e il club di Parigi continua a rifiutare qualsiasi contatto altrui per le sue prestazioni. Più fattibile invece appare l’acquisto dell’olandese, che vorrebbe varcare altri nidi dopo aver dimostrato tutto il suo valore in patria e in Russia. Dopo aver racimolato un oneroso gruzzoletto, il 26enne non vede l’ora di mettersi alla prova e consacrarsi nel più tosto campionato italiano.