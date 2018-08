La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Leonardo Bonucci e le cessioni di Mattia Caldara e Gonzalo Higuain al Milan

Leonardo Bonucci è nuovamente un giocatore della Juventus. Il difensore è tornato, dopo un anno, in bianconero. I bianconeri hanno ceduto contestualmente Mattia Caldara e Gonzalo Higuain al Milan. Questi i costi ufficiali dell’operazione: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società A.C. Milan S.p.A. i seguenti accordi: cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Gerardo Higuain a fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’A.C. Milan S.p.A. di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 36 milioni pagabili in due esercizi».

Plusvalenza di 22 milioni per Caldara: «L’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Bonucci a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in due esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2023; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in due esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 22 milioni».