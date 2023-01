Milan, Maldini: «A volte capita di perdere sicurezza e fiducia»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta contro la Lazio

«L’anno scorso il messaggio è stato dato prima di Lazio-Milan. Naturalmente questo è un momento diverso. Siamo stati eliminati in Coppa Italia, abbiamo perso male il derby e ora questa sera un’altra sconfitta pesante. Dobbiamo ritrovare lo spirito dell’anno scorso. Il momento è delicato ma non può cancellare quanto ha fatto vedere in questo anno e mezzo. Il lavoro c’è sempre stato, a volte capita che perdi un attimo la sicurezza e la fiducia e può succedere. Noi siamo sempre al campo e vediamo come i ragazzi si allenano. Abbiamo la necessità di avere una strategia per sanare i conti ed essere protagonisti. Zaniolo? Noi le opportunità le valutiamo ma poi c’è da fare i conti con la realtà e con quelle che sono le nostre idee».