Milan, Maldini: «Derby? Da dirigente sento la pressione pre gara»

A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Inter e Milan, Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al derby e al suo nuovo ruolo da dirigente

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio tra Inter e Milan e, come di consueto, i dirigenti si concedono per le interviste di rito. In casa Milan, ha parlato Maldini, che si appresta a vivere il suo primo derby da dirigente. «Ne ho giocati così tanti, togliendomi soddisfazioni, che non posso dire mi sia mancato – ha rivelato il Maldini a Sky Sport – Adesso, da dirigente, mi fa piacere sentire la pressione pre-gara. L’obiettivo del mio nuovo ruolo? Nella mia carriera ho cercato di rivestire ciò che è stato Franco Baresi per me. Ci sono riuscito fortunatamente e adesso vorrei trasmettere questo sentimento da dirigente».