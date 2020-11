Milan, Maldini: «Perderemo qualche partita. Lovato? È interessante»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Hellas Verona

ROMAGNOLI – «È normale che, dopo un periodo così, ci possano essere dei problemi simili. In questo momento, a parte Musacchio, abbiamo a disposizione tutti, quindi non possiamo lamentarci».

EUROPA LEAGUE – «Sono del partito di coloro che sanno che qualche partita la perderemo. Mi auguro solamente che il Milan continui a giocare con coraggio. Una sconfitta, seppur rotonda, non deve minare le nostre certezza e farci fare un passo indietro».

IBRAHIMOVIC – «È normale avere quelle motivazioni. Se le hai a 20/25 anni non puoi non avere a 39 anni se sei quel tipo di calciatore. Sul gesto di giovedì? Può voler dire tante cose: stasera non ho giocato bene, non ho segnato».

CALABRIA – «È diventato un giocatore importante per noi».

LOVATO – «È molto interessante, bella struttura. Tutti i giovani bravi sono attenzionati, non solo da noi».