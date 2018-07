Massimiliano Mirabelli potrebbe non essere più il ds del Milan a partire da martedì. Il sostituto scelto da Elliott potrebbe essere Sogliano

Per il Milan la nuova era targata Elliott è iniziata con la nomina del nuovo CdA e la conferma della partecipazione della prossima Europa League grazie alla ricorso vinto al TAS. Marco Fassone non è più l’amministratore delegato dei rossoneri e presto anche Massimilano Mirabelli, che attualmente ricopre la carica di direttore sportivo, potrebbe lasciare il club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il nuovo presidente esecutivo Paolo Scaroni incontrerà l’ex manager dell’Inter per risolvere il suo contratto con il club di via Aldo Rossi. Leonardo ha sta per assumere ufficialmente il ruolo di direttore tecnico mentre il successore di Mirabelli, almeno stando agli ultimi rumors, sarà Sean Sogliano, attuale ds del Bari in Serie B.

Elliott ha deciso di tagliare qualsiasi ponte con la vecchia proprietà di Yonghong Li e ha promesso che investirà per rendere competitiva la squadra rispettando i termini del Fair Play Finanziario imposto dalla UEFA.