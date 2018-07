Mirabelli a Casa Milan: con Scaroni si discute la risoluzione

Il momento è arrivato: Massimiliano Mirabelli, non dovrebbe più essere il direttore sportivo del Milan. Il dirigente rossonero pochi minuti fa ha terminato un summit in Casa Milan in compagnia del suo braccio destro, il responsabile dello scouting Stefano Luxoro: ad attenderli c’era il neo-presidente Paolo Scaroni, che avrebbe tratto con Mirabelli e con i suoi collaboratori la risoluzione consensuale del contratto. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora stata rilascia al momento: dopo l’addio forzato dell’ex amministratore delegato Marco Fassone (rimosso dalla carica per giusta causa) nel corso del consiglio di amministrazione dell’altro giorno, il contestuale addio di Mirabelli appare però abbastanza fisiologico in qualche modo.

Al momento dunque l’ipotesi numero uno sul tavolo è quella dell’addio immediato per Mirabelli, che dovrebbe lasciare campo libero al ritorno in società di Leonardo nel ruolo di direttore tecnico. Probabilmente con Scaroni l’ex dirigente interista ha discusso di una sostanziosa buonuscita. Dopo poco più di un anno per lui l’avventura rossonera comunque è già finita: la nuova società a guida Elliot avrebbe imputato all’uomo del mercato milanista della passata stagione la mancanza di risultati nonostante le enormi spese per l’acquisto di giocatori della scorsa sessione di calciomercato estiva. Era solo un anno fa, ma ora sembrano davvero molti di più…