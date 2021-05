Intervistato in occasione della sfida tra Milan e Cagliari a San Siro, Frederic Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni per Sky Sport

CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions è un obiettivo importante da centrare. Servirà una prestazione di livello contro una squadra forte. La Champions per noi è un primo step di ritorno alla normalità, ai nostri livelli. Sarebbe la certificazione di un percorso virtuoso iniziato l’anno scorso. Dobbiamo ritornare in una dimensione europea di massimo livello. Ci auguriamo di centrare l’obiettivo. La squadra ha fatto un bellissimo percorso e il mister ha proposto un gioco esaltante».

BRAHIM DIAZ – «Su Brahim Diaz certamente ci eravamo ripromessi di parlarne con il Real a fine campionato. Verificheremo se ci saranno le condizioni per proseguire con lui. Prima di tutto però cerchiamo di centrare questo obiettivo. Poi avremo tempo per definire tutte le questioni come i rinnovi».