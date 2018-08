Su Sergej Milinkovic-Savic è fortissima la concorrenza di Juventus e Real Madrid, ma il Milan prova il grande colpo

Ultime 72 ore utili per completare le rose e Leonardo e Maldini stanno facendo una vera e propria corsa contro il tempo per mettere a disposizione di Gattuso un organico adatto alle sue esigenze. Come riporta Tuttosport, il grande sogno rimane Sergej Milinkovic-Savic attorno al quale sono stati riposti i desideri dei tifosi rossoneri, che bramano un suo arrivo a Milanello, anche se è fortissima la concorrenza di Juve e Real Madrid. Quel che è certo è che, a livello numerico, al Milan manchi almeno una mezzala di ruolo. Principalmente un titolare e che sia di spessore, per innalzare il tasso tecnico di un reparto che, da almeno 8 anni, non brilla per qualità eccelsa. Il profilo di Milinkovic-Savic sarebbe l’ideale per dare una svolta al centrocampo milanista visto che, ad oggi, sono quattro i potenziali titolari ovvero Kessie, Bakayoko, Biglia e Bonaventura. Nella pre season, Gattuso ha anche arretrato Calhanoglu a centrocampo per provare ad aggiungere qualità e fosforo alla manovra con il turco che sarebbe si più coinvolto a livello di costruzione, ma sarebbe anche costretto a percorrere più metri di campo per arrivare a liberare il suo destro verso la porta avversaria.

Un giocatore come Milinkovic-Savic sarebbe un unicum nella rosa milanista. Il serbo garantirebbe non solo un’ottima fase d’interdizione, ma soprattutto un peso offensivo molto importante. Con i suoi inserimenti a fari spenti, sarebbe una sorta di seconda punta che andrebbe ad occupare quella porzione di area di rigore che Higuain o Cutrone potrebbero lasciare libera. Sotto il sole di Ferragosto, è legittimo che i tifosi del Milan, Che opera in perfetto stile Elliott, ovvero in silenzio, possano sperare che ci siano dei nuovi innesti in mezzo al campo, anche a fronte della cessione di Manuel Locatelli al Sassuolo che ha diminuito di un’unità le pedine a disposizione di Gattuso. L’obiettivo di Leonardo e Maldini è quello di poter concludere questa prima sessione di mercato con un botto che dia una spinta ulteriore anche alla campagna abbonamenti e che possa far avanzare il Milan nelle gerarchie della Serie A. Da capire se il sogno di Milinkovic Savic possa diventare realtà.