Milan, Modric come Van Basten! Il suo Pallone d’Oro esposto nel museo del club: ma il futuro rimane incerto! Il croato prende tempo: il punto

Luka Modric, il centrocampista croato vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, ha deciso di compiere un gesto significativo per il Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Modric ha scelto di donare temporaneamente il suo celebre trofeo al Museo del Milan. Il Pallone d’Oro, che il giocatore ha conservato nella sua casa di Madrid, sarà esposto per un periodo presso il Museo Mondo Milan, rendendolo accessibile ai tifosi rossoneri che potranno ammirarlo insieme ad altri cimeli storici del club. Questo gesto richiama alla memoria quello leggendario di Marco van Basten, che nel 1992 donò il suo Pallone d’Oro al Milan come segno di gratitudine per il club che gli aveva permesso di raggiungere l’apice della sua carriera.

Un segno di amore per il club e la città

Modric, che ha raggiunto il Milan nel 2023, ha spiegato che il suo gesto non è un atto di riconoscenza, ma un segno di amore. Sebbene il trofeo tornerà a casa sua al termine della stagione, la decisione di donarlo per un periodo al club milanese riflette il forte legame che l’ex giocatore del Real Madrid ha sviluppato con la città, il club e i suoi tifosi. La sua centralità nella squadra è testimoniata anche dall’affetto che i compagni di squadra gli hanno dimostrato. Dopo il derby contro l’Inter, i giocatori hanno cantato il suo nome in segno di stima: “Luka! Luka!”.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il futuro di Modric al Milan

Modric vinse il suo Pallone d’Oro al termine di un’annata straordinaria con la Croazia e il Real Madrid, che lo vide protagonista in Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per club. Ora, però, il suo futuro al Milan è ancora in bilico. Il club rossonero sta facendo pressioni per convincerlo a rimanere per un altro anno, con la speranza di attivare l’opzione di rinnovo fino al 2027, già prevista nel contratto firmato la scorsa estate. Mentre Massimiliano Allegri e i tifosi sperano in una risposta positiva prima dei prossimi Mondiali, la decisione finale spetta a Modric, che sta prendendo tempo per valutare il suo futuro.

Un Pallone d’Oro accanto a Van Basten?

Se Luka Modric deciderà di rimanere, il suo Pallone d’Oro potrebbe restare a fianco di quello di Van Basten, un altro simbolo della storia del Milan. La speranza è che questo gesto possa preludere a un’ulteriore stagione insieme al club rossonero, consolidando il suo ruolo essenziale nella squadra.