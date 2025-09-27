Serie A, Milan Napoli fa il pieno: San Siro supera i 72.000 presenti, boom di pubblico internazionale

Milan Napoli da tutto esaurito: record di spettatori stranieri a San Siro con oltre 72.000 tifosi. Il dato clamoroso

Il big match di Serie A tra Milan e Napoli, in programma a San Siro, non sarà soltanto una sfida cruciale per la corsa allo Scudetto, ma anche un evento di portata globale. L’affluenza prevista supera i 72.000 spettatori, un dato che conferma l’appeal crescente del calcio italiano e in particolare del club rossonero.

Nonostante la mancata vendita totale dei biglietti nel settore ospiti, l’impianto di Milano si prepara a registrare numeri da record. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la partita segnerà il primato stagionale di spettatori stranieri in uno stadio italiano.

L’effetto internazionale: 14.000 tifosi dall’estero

Il dato più sorprendente riguarda la presenza di circa 14.000 tifosi provenienti dall’estero, pari al 40% dei biglietti disponibili. Un fenomeno che testimonia la crescita del brand Milan e la capacità della Serie A di attrarre pubblico internazionale. A contribuire a questo afflusso anche la Milano Fashion Week, che ha trasformato la città in un polo mondiale di sport e moda nello stesso weekend.

Allegri e Tare, la nuova era rossonera

Il Milan, guidato in panchina da Massimiliano Allegri, tecnico esperto e vincitore di cinque Scudetti con la Juventus, sta vivendo una fase di rilancio. Al suo fianco, il direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio, ha portato esperienza e visione strategica sul mercato.

I nuovi acquisti hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi: Luka Modric, centrocampista croato e Pallone d’Oro 2018, e Adrien Rabiot, mediano francese reduce da stagioni di alto livello con la Juventus, rappresentano innesti di qualità e personalità.

San Siro come dodicesimo uomo

La spinta dei 72.000 tifosi di San Siro sarà determinante per affrontare il Napoli, campione d’Italia in carica. Il sostegno del pubblico rossonero, unito alla solidità tattica impressa da Allegri, potrà rivelarsi decisivo per mantenere la striscia di vittorie consecutive e consolidare le ambizioni Scudetto.

Una vetrina per il calcio italiano

Milan-Napoli non è solo una partita: è una vetrina internazionale che dimostra come il calcio italiano stia tornando competitivo e attrattivo. Per il Milan, l’afflusso record di tifosi stranieri rappresenta un successo non solo sportivo, ma anche commerciale e d’immagine, confermando la centralità del club nel panorama calcistico mondiale.